Сотрудница компании в Китае получила 240 тысяч рублей за похудение В Китае сотрудница Arashi Vision получила 20 тыс. юаней за похудение на 20 кг

Жительница китайского города Шэньчжэнь Се Яци получила премию в размере 20 тысяч юаней (около 240 тысяч рублей) от компании Arashi Vision, где она работает, пишет South China Morning Post. Причиной вознаграждения стало снижение веса: за три месяца девушка сбросила 20 килограммов.

Программа поощрения в Arashi Vision предполагает выплату сотрудникам по 500 юаней (около 6 тысяч рублей) за каждые сброшенные 500 граммов. В 2024 году в этой инициативе приняли участие 99 человек. Их суммарный результат составил 950 килограммов, за что компания распределила среди участников миллион юаней (приблизительно 12 млн рублей).

Помимо финансовой награды, Се Яци удостоили звания «чемпион по снижению веса». Девушка поделилась, что для достижения своей цели она вдохновилась методом актера Цинь Хао, которому удалось сбросить 10 килограммов всего за 15 дней. Се Яци пришлось строго соблюдать диету и уделять спорту 1,5 часа ежедневно.

Ранее жительница Бирмингема Кира Аллен похудела с 121 килограмма до 62. История потери веса началась после того, как она застряла в свадебном платье. Женщина не занималась спортом и вела нездоровый образ жизни.