Переговоры Путина и Трампа на Аляске
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
21 августа 2025 в 06:50

Кабачковая бабка по-белорусски: рецепт, который передают поколениями!

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Кабачковая бабка по-белорусски — это сытное и ароматное блюдо, которое идеально подойдет для семейного ужина. Старинный рецепт превращает простые кабачки в нежную запеканку с насыщенным вкусом и золотистой корочкой. Готовится быстро и просто, а результат превосходит все ожидания!

Натрите 2 кабачка, отожмите сок и смешайте с 3 яйцами, 100 г муки, 100 г тертого сыра, обжаренным луком и 2 ст. л. сметаны. Добавьте 1/2 ч. л. соды, соль и перец по вкусу. Выложите массу в смазанную форму, посыпьте оставшимся сыром и запекайте 40 минут при 180 °C.

Эта бабка получается нежной внутри с хрустящей сырной корочкой. Подавайте ее горячей со сметаной и свежей зеленью — такое блюдо понравится всем без исключения. Попробуйте — и вы поймете, почему этот рецепт так любят в Белоруссии!

Ранее также сообщалось о рецепте «Наполеона» на мангале. Это нереально крутой рецепт слоеного шашлыка, который поразит даже заядлых мясоедов.

еда
рецепты
кабачки
выпечка
Дмитрий Демичев
Д. Демичев
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Боец СВО раскрыл, какой уникальный БПЛА ВС РФ могут использовать на фронте
Россиянам рассказали, как можно получить равный зарплате доход
Колоссальные потери ВСУ, уничтожение танков: новости СВО на утро 21 августа
Сколько получают пенсионеры в 2025-м: кому платят меньше, как это исправить
В Госдуме озвучили, когда фельдшеры смогут исполнять обязанности врачей
Атаки ВСУ на Россию: какие регионы оказались в опасности ночью 21 августа
Вэнс раскрыл, предоставят ли США гарантии безопасности Украине
В Банке России допустили снижение ключевой ставки до января
Карта атак БПЛА ВСУ на регионы РФ на 21 августа: инфографика
Около 50 беспилотников ВСУ попытались атаковать регионы России
«Живут иллюзиями»: экс-министр Австрии обратила внимание на лицемерие ЕС
Промышленное предприятие загорелось в Новошахтинске после атаки ВСУ
Тестировщик матраса, собутыльник, геймер: составлен топ-5 вакансий мечты
Нидерланды пообещали усилить ПВО Украины
Раскрыт важный фактор освобождения Новогеоргиевки в зоне СВО
Добавьте яблоко и имбирь — икра из кабачков станет ресторанной
Поразили Leopard, Т-64, Starlink и 10 авто: успехи ВС РФ к утру 21 августа
Обломки дрона ВСУ приостановили движение поездов в Воронежской области
Жительнице Украины грозит тюрьма за общение с семьей
Очень вкусная шарлотка: никто не верит, что она приготовлена на сковороде!
Дальше
Самое популярное
В чем польза меда и какой сорт выбрать для укрепления здоровья
Здоровье/красота

В чем польза меда и какой сорт выбрать для укрепления здоровья

Делаем заготовки из сливы на зиму: 3 необычных и вкусных рецепта
Общество

Делаем заготовки из сливы на зиму: 3 необычных и вкусных рецепта

Трамп резко прервал антироссийскую речь фон дер Ляйен
США

Трамп резко прервал антироссийскую речь фон дер Ляйен

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.