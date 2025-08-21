Кабачковая бабка по-белорусски: рецепт, который передают поколениями!

Кабачковая бабка по-белорусски — это сытное и ароматное блюдо, которое идеально подойдет для семейного ужина. Старинный рецепт превращает простые кабачки в нежную запеканку с насыщенным вкусом и золотистой корочкой. Готовится быстро и просто, а результат превосходит все ожидания!

Натрите 2 кабачка, отожмите сок и смешайте с 3 яйцами, 100 г муки, 100 г тертого сыра, обжаренным луком и 2 ст. л. сметаны. Добавьте 1/2 ч. л. соды, соль и перец по вкусу. Выложите массу в смазанную форму, посыпьте оставшимся сыром и запекайте 40 минут при 180 °C.

Эта бабка получается нежной внутри с хрустящей сырной корочкой. Подавайте ее горячей со сметаной и свежей зеленью — такое блюдо понравится всем без исключения. Попробуйте — и вы поймете, почему этот рецепт так любят в Белоруссии!

