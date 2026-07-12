Кабачки с грядки сметаю подчистую — все ради этого завтрака. Готовлю 15 минут, сытость до вечера

Кабачки с грядки сметаю подчистую — все ради этого завтрака. Готовлю 15 минут, сытость до вечера

Честно, я не фанат овощей на завтрак. Но этот рецепт с кабачком и яйцом перевернул мое утро — теперь готовлю его каждые выходные.

Ингредиенты

Кабачок — 400 г, яйцо куриное — 3 шт., масло растительное — 30 мл, чеснок — 1 зубчик, укроп — 2 веточки, соль — по вкусу, перец — по вкусу.

Как готовлю

Сначала режу кабачок ломтиками — если молодой, кожуру не счищаю, а семечки оставляю. Затем рублю чеснок и мелко шинкую укроп. Тем временем разогреваю сковороду с маслом, бросаю туда кабачки с чесноком и жарю 5–7 минут, пока не появится золотистая корочка. Взбиваю яйца с укропом, солю и перчу, заливаю этой смесью кабачки. Накрываю крышкой и томлю на слабом огне еще 5 минут. Блюдо получается сочным, ароматным и держит форму — идеальный летний завтрак без заморочек.

Из личного опыта

Автор NEWS.ru Дмитрий Демичев уже попробовал приготовить это блюдо.

Не ожидал, что кабачок с яйцом может быть настолько сочным и сытным. Текстура получилась нежная, а чеснок дал такой аромат, что проснулся даже кот. Я подавал с ломтиком черного хлеба — идеальный мужской завтрак, который не перегружает с утра. Советую не жалеть масла, чтобы кабачки не подгорели, а томились.