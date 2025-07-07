Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
07 июля 2025 в 10:00

Кабачки пармиджано! Как баклажаны, только вкуснее — вкуснота за 30 минут!

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Кабачки пармиджано — изысканная альтернатива баклажанам! Любите пармиджано, но хочется чего-то более нежного? Попробуйте этот изумительный вариант с молодыми кабачками! Они получаются такими мягкими внутри и хрустящими сверху, что даже заядлые гурманы не отличит от классики.

Нарежьте 2 крупных кабачка кружочками 1 см толщиной. Обваляйте в муке, затем окуните во взбитое яйцо и панировочные сухари с пармезаном. Обжарьте до золотистой корочки на оливковом масле.

Для соуса пассеруйте лук с чесноком, добавьте 400 г протертых помидоров, базилик и тушите 10 минут. В форму выложите слоями: соус, кабачки, моцарелла, повторяя 2-3 раза. Верх посыпьте пармезаном.

Запекайте 20 минут при 180 °C до румяной сырной корочки. Дайте настояться 10 минут — кабачки пропитаются соусом, но сохранят форму.

Кабачки нежнее баклажанов, не требуют вымачивания, а их нейтральный вкус лучше сочетается с сыром. Подавайте с хрустящим багетом — это блюдо исчезнет со стола мгновенно!

Ранее сообщалось, как приготовить турецкие лепешки гезлеме.

кабачки
овощи
баклажаны
рецепты
Мария Левицкая
М. Левицкая
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Опубликовано фото машины, в которой погиб Старовойт
Названа возможная дата смерти Старовойта
Врач рассказала, что происходит с организмом в жаркую погоду
Стали известны новые детали российских ударов по ТЦК в Запорожье
Психолог объяснила, почему нельзя целовать детей в губы
Лицам без гражданства разрешили служить в ВС России по контракту
Пугачева в шутку пригрозила Галкину на отдыхе
СК озвучил основную версию гибели бывшего министра транспорта
SHOT: покончившему с собой Старовойту могло грозить до 20 лет колонии
СК России раскрыл подробности гибели Старовойта
Картаполов подтвердил самоубийство Старовойта
Названо единственное условие привлечения Смолова к ответственности за драку
Раскрыта предварительная причина смерти участников трейла в Хибинах
Названо место смерти Старовойта
Названа вероятная причина отставки покончившего с собой Старовойта
Раскрыт главный успех Путина на саммите БРИКС
День Петра и Февронии, 8 июля: красивые и нежные открытки
Марков ответил, почему лидеры стран БРИКС осудили атаки ВСУ на Россию
Mash: рядом с телом Старовойта нашли его наградной пистолет
Подростки заставили одноклассника с аутизмом мастурбировать на камеру
Дальше
Самое популярное
Устали просто жарить кабачки? Попробуйте этот рецепт!
Общество

Устали просто жарить кабачки? Попробуйте этот рецепт!

Путин озвучил сумму, собранную россиянами на поддержку СВО
Власть

Путин озвучил сумму, собранную россиянами на поддержку СВО

Почему не работают мобильная связь и интернет сегодня, 6 июля: где в России
Общество

Почему не работают мобильная связь и интернет сегодня, 6 июля: где в России

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.