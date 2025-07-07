Кабачки пармиджано! Как баклажаны, только вкуснее — вкуснота за 30 минут!

Кабачки пармиджано! Как баклажаны, только вкуснее — вкуснота за 30 минут!

Кабачки пармиджано — изысканная альтернатива баклажанам! Любите пармиджано, но хочется чего-то более нежного? Попробуйте этот изумительный вариант с молодыми кабачками! Они получаются такими мягкими внутри и хрустящими сверху, что даже заядлые гурманы не отличит от классики.

Нарежьте 2 крупных кабачка кружочками 1 см толщиной. Обваляйте в муке, затем окуните во взбитое яйцо и панировочные сухари с пармезаном. Обжарьте до золотистой корочки на оливковом масле.

Для соуса пассеруйте лук с чесноком, добавьте 400 г протертых помидоров, базилик и тушите 10 минут. В форму выложите слоями: соус, кабачки, моцарелла, повторяя 2-3 раза. Верх посыпьте пармезаном.

Запекайте 20 минут при 180 °C до румяной сырной корочки. Дайте настояться 10 минут — кабачки пропитаются соусом, но сохранят форму.

Кабачки нежнее баклажанов, не требуют вымачивания, а их нейтральный вкус лучше сочетается с сыром. Подавайте с хрустящим багетом — это блюдо исчезнет со стола мгновенно!

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