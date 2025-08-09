Кабачки больше не жарю, нашла рецепт проще! Кабачковые шарики с брынзой!

Кабачки больше не жарю, нашла рецепт проще! Кабачковые шарики с брынзой!

Кабачковые шарики с брынзой — воздушное наслаждение! Эти золотистые шарики — настоящее спасение, когда хочется чего-то легкого, но безумно вкусного. Нежные внутри, с хрустящей корочкой снаружи, они тают во рту, оставляя после себя пикантное послевкусие брынзы. Идеальный вариант для ужина, фуршета или даже детского праздника!

Тебе понадобится: 2 молодых кабачка, 150 г брынзы, 1 яйцо, 3 ст. л. муки, 2 ст. л. манки, зелень укропа, соль, перец, панировочные сухари для обсыпки.

Приготовление: кабачки натри на мелкой терке, слегка отожми сок. Брынзу разомни вилкой, смешай с кабачками. Добавь яйцо, муку, манку, рубленую зелень, приправь по вкусу. Тесто должно быть мягким, но держать форму. Сформируй шарики размером с грецкий орех, обваляй в сухарях. Выложи на противень с пергаментом, выпекай 25 минут при 180 °C до румяности.

Подавай теплыми со сметаной или йогуртовым соусом — они бесподобны! Эти шарики можно брать с собой на пикник или подавать как необычный гарнир.

Ранее сообщалось, как приготовить обалденные кабачковые палочки с чесноком в панировке.