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08 июля 2025 в 15:07

К каше, пюре и макаронам — ленивый соус с сосисками: вкуснота за копейки

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Этот простой соус с сосисками станет спасением, когда нужно быстро приготовить вкусный ужин. Нежная томатно-сметанная основа и ароматные кусочки сосисок делают блюдо сытным и универсальным. Идеально сочетается с любым гарниром и готовится буквально за 15 минут.

Ингредиенты:

  • сосиски — 300 г;
  • лук — 1 шт. (около 100 г);
  • томатная паста — 2 ст. л.;
  • сметана — 2 ст. л.;
  • свежая зелень — небольшой пучок;
  • соль — по вкусу;
  • перец — по вкусу;
  • вода — 100 мл.

Приготовление:

  1. Сосиски нарезать кружочками толщиной 0,5 см.
  2. Лук очистить и мелко нарезать.
  3. Разогреть сковороду, добавить немного масла.
  4. Обжарить лук до прозрачности 3–4 минуты.
  5. Добавить сосиски и обжаривать 5 минут до легкой румяности.
  6. Ввести томатную пасту, перемешать и прогреть 1 минуту.
  7. Добавить сметану и воду, хорошо перемешать.
  8. Тушить на среднем огне 5–7 минут, пока соус не загустеет.
  9. Посолить и поперчить по вкусу.
  10. Перед подачей посыпать мелко нарезанной зеленью.

Ранее также сообщалось о тайской заправке. Этот универсальный соус подойдет к овощам, мясу, морепродуктам и даже лапше.

еда
сосиски
соусы
рецепты
Дмитрий Демичев
Д. Демичев
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