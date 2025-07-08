К каше, пюре и макаронам — ленивый соус с сосисками: вкуснота за копейки

Этот простой соус с сосисками станет спасением, когда нужно быстро приготовить вкусный ужин. Нежная томатно-сметанная основа и ароматные кусочки сосисок делают блюдо сытным и универсальным. Идеально сочетается с любым гарниром и готовится буквально за 15 минут.
Ингредиенты:
- сосиски — 300 г;
- лук — 1 шт. (около 100 г);
- томатная паста — 2 ст. л.;
- сметана — 2 ст. л.;
- свежая зелень — небольшой пучок;
- соль — по вкусу;
- перец — по вкусу;
- вода — 100 мл.
Приготовление:
- Сосиски нарезать кружочками толщиной 0,5 см.
- Лук очистить и мелко нарезать.
- Разогреть сковороду, добавить немного масла.
- Обжарить лук до прозрачности 3–4 минуты.
- Добавить сосиски и обжаривать 5 минут до легкой румяности.
- Ввести томатную пасту, перемешать и прогреть 1 минуту.
- Добавить сметану и воду, хорошо перемешать.
- Тушить на среднем огне 5–7 минут, пока соус не загустеет.
- Посолить и поперчить по вкусу.
- Перед подачей посыпать мелко нарезанной зеленью.
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