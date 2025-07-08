К каше, пюре и макаронам — ленивый соус с сосисками: вкуснота за копейки

К каше, пюре и макаронам — ленивый соус с сосисками: вкуснота за копейки

Этот простой соус с сосисками станет спасением, когда нужно быстро приготовить вкусный ужин. Нежная томатно-сметанная основа и ароматные кусочки сосисок делают блюдо сытным и универсальным. Идеально сочетается с любым гарниром и готовится буквально за 15 минут.

Ингредиенты:

сосиски — 300 г;

лук — 1 шт. (около 100 г);

томатная паста — 2 ст. л.;

сметана — 2 ст. л.;

свежая зелень — небольшой пучок;

соль — по вкусу;

перец — по вкусу;

вода — 100 мл.

Приготовление:

Сосиски нарезать кружочками толщиной 0,5 см. Лук очистить и мелко нарезать. Разогреть сковороду, добавить немного масла. Обжарить лук до прозрачности 3–4 минуты. Добавить сосиски и обжаривать 5 минут до легкой румяности. Ввести томатную пасту, перемешать и прогреть 1 минуту. Добавить сметану и воду, хорошо перемешать. Тушить на среднем огне 5–7 минут, пока соус не загустеет. Посолить и поперчить по вкусу. Перед подачей посыпать мелко нарезанной зеленью.

Ранее также сообщалось о тайской заправке. Этот универсальный соус подойдет к овощам, мясу, морепродуктам и даже лапше.