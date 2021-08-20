К делу об убийстве школьницы в Тюмени подключился «охотник на маньяков»

К делу об убийстве восьмилетней тюменской школьницы подключился один из лучших «охотников на маньяков» в стране подполковник Евгений Карчевский. Он уже прибыл в Тюмень из Москвы. Об этом пишет Lenta.ru со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
Карчевский
Восьмилетняя девочка пропала 30 июня. Она ушла из дома на улице Судостроителей погулять и не вернулась. В её поисках были задействованы сотрудники правоохранительных органов и десятки волонтёров со всей России.
Расчленённое тело ребёнка было найдено 19 августа на берегу озера Оброчное. Было возбуждено уголовное дело статье об убийстве. Глава СКР Александр Бастрыкин потребовал передать его в центральный аппарат ведомства.
К дому, где жила девочка, местные жители стали приносить цветы и игрушки.