К делу об убийстве школьницы в Тюмени подключился «охотник на маньяков»

К делу об убийстве восьмилетней тюменской школьницы подключился один из лучших «охотников на маньяков» в стране подполковник Евгений Карчевский. Он уже прибыл в Тюмень из Москвы. Об этом пишет Lenta.ru со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Карчевский прибыл из столицы ещё 6 августа. На его счету поимка «ангарского маньяка» Михаила Попкова и «тулунского маньяка» Павла Шувалова. Тот факт, что к расследованию дела подключился такой специалист говорит о том, что в Тюмени может действовать настоящий серийный маньяк — следствие рассматривает такую версию.

Восьмилетняя девочка пропала 30 июня. Она ушла из дома на улице Судостроителей погулять и не вернулась. В её поисках были задействованы сотрудники правоохранительных органов и десятки волонтёров со всей России.

Расчленённое тело ребёнка было найдено 19 августа на берегу озера Оброчное. Было возбуждено уголовное дело статье об убийстве. Глава СКР Александр Бастрыкин потребовал передать его в центральный аппарат ведомства.

К дому, где жила девочка, местные жители стали приносить цветы и игрушки.