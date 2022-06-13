«Известия» объяснили взломом сообщение от имени Кириенко на своём сайте

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

«Известия» опровергли обращение от имени первого зама администрации президента Сергея Кириенко на своём сайте и заявили, что сайт был взломан хакерами. Согласно объяснению издания, 12 июня группа злоумышленников пыталась захватить несколько рабочих аккаунтов сотрудников издания и опубликовать материалы, к которым редакция не имеет никакого отношения, говорится в сообщении МИЦ.

Часть публикаций всё же вышла на сайте, но сотрудники «Известий» оперативно обнаружили взлом и устранили угрозу безопасности сайта.

Таким образом, МИЦ «Известия» официально опровергают факт существования обращения от имени первого заместителя главы администрации президента Сергея Кириенко, равно как и факт публикации такой статьи от имени редакции, — сказал в итоге гендиректор МИЦ «Известия» Владимир Тюлин.

Ранее хакеры взломали платформу с онлайн-просмотром телеканалов «Смотрим», принадлежащую ВГТРК. При входе на сайт появлялась надпись с антироссийским лозунгом.