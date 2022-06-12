Хакеры взломали онлайн-платформу «Смотрим»

Платформу с онлайн-просмотром телеканалов «Смотрим», принадлежащую ВГТРК, взломали хакеры, пишет газета «Коммерсант». Отмечается, что при входе на сайт появляется надпись с антироссийским лозунгом. В настоящее время ни одна группировка не взяла на себя ответственность за произошедшее. Работа платформы частично восстановлена.

Хакеры взломали платформу с онлайн-просмотром телеканалов «Смотрим», принадлежащую ВГТРК, — сообщается на официальном Telegram-канале издания.

Представители ВГТРК пока не прокомментировали инцидент.

Хакерской атаке ранее подверглась радиостанция «Коммерсант FM». В эфире был запущен гимн Украины. Руководство вещателя отметило, что сотрудники станции не причастны к взлому. 6 июня стало известно, что хакеры команды Dumpforums.com взломали сайт Минстроя России и потребовали выплатить им 0,5 биткоина до 7 июня. В противном случае злоумышленники грозят слить в публичный доступ личные данные пользователей сайта.

Ранее во время прямой трансляции футбольного матча между сборными Украины и Уэльса украинский телеканал неожиданно сменился на российский, по которому шли новости о ситуацию на Украине. Отмечается, что смена видеоматериала произошла из-за взлома украинского сервиса OLLTV.