Хакеры взломали «Коммерсант ФМ» и запустили в эфире гимн Украины

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Радиостанция «Коммерсант ФМ» подверглась хакерской атаке. В эфире был запущен гимн Украины и антивоенные песни. На радиостанции отметили, что эфир будет скоро восстановлен. Также отмечается, что работа «Коммерсанта ФМ» продолжается на YouTube.

Радиостанция подверглась хакерской атаке. Слушайте наш эфир в радиоприемниках на частоте 93,6 FM и в YouYube. Вещание в интернете скоро будет налажено, — указано в сообщении радиостанции в Telegram-канале.

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