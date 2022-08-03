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Изнуренного пенсионера нашли в лесу после пяти дней скитаний

На Кубани волонтеры нашли 82-летнего пенсионера Виктора Ещенкова, пропавшего в лесу шесть дней назад. Все это время изнуренный мужчина скитался по лесу один, без еды и воды. Сейчас он проходит курс восстановительных капельниц, угрозы жизни нет, сообщили родственники газете KP.RU.

Нашли дедушку совершенно случайно. Он находился в 13 или даже 15 км от дома. Обнаружили его около устья реки Соленой глубоко в лесу. Он чудом остался жив. Как он нам рассказал, все эти дни он ничего не ел и не пил! Блуждать по лесу долго не смог, присел у водоема, потому что силы совсем иссякли, — рассказала внучка потерявшегося пенсионера.

По словам родственников, 27 июля дедушка вышел на привычную прогулку в лес и не вернулся. Спустя три часа после его ухода, родные забили тревогу, так как знали, что дедушка плохо ориентируется в пространстве. Они принялись искать пенсионера сами, а после к поискам подключились еще сотни волонтеров отряда «ЛизаАлерт». Они ежедневно прочёсывали каждый метр местности и 2 августа, наконец, нашли пожилого мужчину.

В лесу на Сахалине потерялась группа из пяти грибников, сообщили в региональном МЧС. Отмечается, что в составе группы находились два подростка 14 и 16 лет. 30 июля они отправились в лес вблизи села Синегорск, а спустя сутки так и не вернулись. За ними была отправлена группа спасателей, однако в этом районе отсутствует сотовая связь, что затрудняет поиски.