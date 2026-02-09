Зимняя Олимпиада — 2026
Измир кефтеси из солнечной Турции: готовлю заморские фрикадельки — сытный ужин на одной сковороде

Фото: D-NEWS.ru
Готовить это блюдо можно как в духовке, так и в казане на плите. Фрикадельки получаются нежными внутри, с аппетитной корочкой снаружи, а картофель пропитывается ароматным соусом.

Для блюда мне понадобится: фарш (500 г), лук (1 шт.), чеснок (2 зубчика), панировочные сухари (50 г), яйцо (1 шт.), соль, перец, тмин. Для соуса и овощей: лук (2 шт.), болгарский перец (2 шт.), томаты в собственном соку (400 г), паприка (1 ч. л.), картофель (3 шт.), зелень.

Лук для фарша натираю на терке или очень мелко рублю. Смешиваю его с фаршем, давленым чесноком, панировочными сухарями, яйцом и специями. Тщательно вымешиваю фарш около 5–7 минут — это сделает фрикадельки плотными и упругими. Формирую из фарша небольшие удлиненные котлетки. Обжариваю их на хорошо разогретом масле со всех сторон до золотистой корочки. Для соуса нарезаю лук и перец полукольцами, обжариваю до мягкости. Добавляю томаты и паприку, тушу 5–7 минут. В огнеупорную форму выкладываю обжаренные фрикадельки, заливаю их томатным соусом, сверху распределяю нарезанный крупными дольками картофель. Накрываю форму крышкой или фольгой и запекаю в разогретой до 180 °C духовке 35–40 минут, пока картофель не станет мягким. Подаю, посыпав свежей зеленью, с питой или рисом.

Ранее сообщалось о рецепте классического стейка по-американски. Это блюдо — идеальный выбор для тех, кто ценит насыщенный вкус и сочность мяса.

