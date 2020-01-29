https://static.news.ru/photo/e5ccc7fc-42b4-11ea-b120-fa163e074e61_660.jpg Фото: Marijan Murat/dpa/Global Look Press

Министр здравоохранения Мурманской области Дмитрий Панычев заявил, что медики не подтвердили заражение коронавирусом у туриста из Китая, госпитализированного с подозрением на этот диагноз.

По его словам, инцидент произошёл в Оленегорске, передаёт РИА Новости.

Очень чётко, быстро сработали наши коллеги из Роспотребнадзора, и из референс-лаборатории пришло подтверждение, что причиной пневмонии был вирус гриппа А, — подчеркнул он.

Глава местного управления Роспотребнадзора Лена Лукичева рассказала, что для выявления заболевания приняты все необходимые меры, а мурманский аэропорт оснащён тепловизорами.

Накануне вирусолог Михаил Щелканов заявил, что риск появления коронавируса на территории России очень высок. По его словам, ситуация осложняется из-за того, что возникают случаи заражения в китайских провинциях, которые граничат с российскими регионами.

О вспышке пневмонии нового типа стало известно 31 декабря 2019 года. Очаг эпидемии находится в китайском городе Ухань. По последним данным, новым типом коронавируса заразились более 4,5 тысячи человек. Самое большое количество заболевших выявлено в Хубэе — 2,7 тысячи инфицированных.

Как писал NEWS.ru, распространение коронавируса в Китае пойдёт на спад только в феврале. Об этом заявил ведущий эпидемиолог Центра по контролю и профилактике заболеваний Китая Цзэн Гуан.