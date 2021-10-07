Избившие пассажира в московском метро угрожали силовикам при задержании
Наталья Поликарпова
Наталья Поликарпова
11:06, 07 октября 2021
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
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Трое уроженцев Дагестана, которые 4 октября жестоко избили молодого человека в столичном метро, при задержании оказали сопротивление сотрудникам полиции. Кроме того, они также угрожали силовикам «колющим предметом», похожим на нож, и перцовым баллончиком. Об этом сообщается на сайте СК России.
Как отметили в ведомстве, в связи с угрозами в адрес полицейских в действиях злоумышленников усматриваются признаки преступления, предусмотренного ст. 318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти). Также с позиции следствия, характер их нападения на молодого человека свидетельствует о совершении особо тяжкого преступления. В результате следователи квалифицировали действия нападавших по ч. 3 ст. 30, ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство).
Инцидент произошёл 4 октября. В 18:50 в вагоне поезда, следовавшем со станции «Измайловская» в сторону станции «Первомайская», три молодых человека из хулиганских побуждений напали на 25-летнего бармена Романа Ковалёва. Как сообщалось, молодой человек вступился за оскорбляемую ими девушку. Сейчас потерпевший находится в больнице. Черёмушкинский суд Москвы арестовал злоумышленников на два месяца. Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил ведомству возбудить против них дело о покушении на убийство.