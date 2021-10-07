Избившие пассажира в московском метро угрожали силовикам при задержании

Трое уроженцев Дагестана, которые 4 октября жестоко избили молодого человека в столичном метро, при задержании оказали сопротивление сотрудникам полиции. Кроме того, они также угрожали силовикам «колющим предметом», похожим на нож, и перцовым баллончиком. Об этом сообщается на сайте СК России.

Как отметили в ведомстве, в связи с угрозами в адрес полицейских в действиях злоумышленников усматриваются признаки преступления, предусмотренного ст. 318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти). Также с позиции следствия, характер их нападения на молодого человека свидетельствует о совершении особо тяжкого преступления. В результате следователи квалифицировали действия нападавших по ч. 3 ст. 30, ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство).