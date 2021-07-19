Суд оштрафовал избитую в автозаке журналистку

Басманный районный суд Москвы принял решение о назначении штрафа в тысячу рублей журналистке Lenta.ru Анастасии Завьяловой, которую избили в автозаке в Москве после попытки снять на видео задержание ребёнка. Об этом пишет «Медиазона» со ссылкой на подругу девушки Полину Глухову.

По её словам, сотрудницу СМИ признали виновной в мелком хулиганстве с неповиновением законным требованиям сотрудников полиции (ч. 2 ст. 20.2 КоАП).

Эту информацию агентству ТАСС подтвердили в пресс-службе суда.

Суд признал Завьялову виновной в совершении административного правонарушения, — рассказали в инстанции.

Там отметили, что решение ещё не вступило в силу и девушка может его обжаловать.

17 июля на Чистых прудах в столице силовики задержали журналистку Lenta.ru Анастасию Завьялову. Девушка стала свидетельницeй задержания женщины с ребёнком. После начала видеосъёмки и в ответ на просьбу разъяснить ситуацию сотрудники 2-го специального полка полиции ГУ МВД России попытались уклониться от попадания в кадр своих нагрудных знаков, а затем задержали Зaвьялову и доставили её в отдел МВД по Бaсманному району.

В процессе задержания сотрудники полиции толкнули Зaвьялову, ударили её головой об стол, наступили на неё коленом и нанесли травму руки. При этом в отделении болеe шести с половиной часов отказывались разъяснить суть претензий и выдать протокол об административном правонарушении.

Следственный комитет начал проверку произошедшего.

19 июня в МВД Москвы заявили, что журналистка мешала работе сотрудников правоохранительных органов. По информации ведомства, от девушки «неоднократно» требовали прекратить «противоправное поведение», но та не реагировала. Также она не сообщала, что работает журналистом.

При этом на неё составили протокол по статье о мелком хулиганстве (ч. 2 ст. 20.1 КоАП), а воспрепятствование действиям полицейских предусмотрено статьёй 19.3 КоАП.