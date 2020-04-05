Из-за пандемии коронавируса в Москве стало проще снять жильё

https://static.news.ru/photo/cf3f4f9a-7712-11ea-bae9-fa163e074e61_660.jpg Фото: Игорь Иванко/АГН «Москва»

Число квартир, сдаваемых в аренду на несколько месяцев, резко увеличилось в Москве в связи с ситуацией с коронавирусом.

Об этом сообщает Lenta.ru, ссылаясь на материалы агентства «МИЭЛЬ-Аренда». Согласно им, квартиры стали сдаваться по более низким ценам, чем месяцем ранее.

Компании и собственники, которые предлагали квартиры посуточно, сегодня, в связи с текущей ситуацией и отсутствием туристов в Москве, решили сдавать свои объекты на срок от месяца и больше, чтобы как-то минимизировать убытки от простоя, — уверены в агентстве.

Так, доля квартир, предлагаемых для съёма на несколько месяцев, увеличилась с 1% до 7% от всего московского рынка аренды.

Ранее NEWS.ru писал о том, что интернет-порталы по аренде недвижимости сообщили о росте спроса на загородные дома. Согласно их данным, около 30% россиян планируют провести лето в деревнях.