Из-за пандемии коронавируса в Москве стало проще снять жильё

Число квартир, сдаваемых в аренду на несколько месяцев, резко увеличилось в Москве в связи с ситуацией с коронавирусом.
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Компании и собственники, которые предлагали квартиры посуточно, сегодня, в связи с текущей ситуацией и отсутствием туристов в Москве, решили сдавать свои объекты на срок от месяца и больше, чтобы как-то минимизировать убытки от простоя, — уверены в агентстве.
Так, доля квартир, предлагаемых для съёма на несколько месяцев, увеличилась с 1% до 7% от всего московского рынка аренды.
Ранее NEWS.ru писал о том, что интернет-порталы по аренде недвижимости сообщили о росте спроса на загородные дома. Согласно их данным, около 30% россиян планируют провести лето в деревнях.
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