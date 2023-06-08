«Из-за неприязни»: адвокат допустил заведение дела на иноагента Понасенкова Адвокат Жорин заявил, что против Понасенкова могут завести дело «из-за личной неприязни» к нему

Фото: vk.com/evgenyponasenkov

Блогер Евгений Понасенков

Если в отношении историка и блогера Евгения Понасенкова (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) заведут уголовное дело после конфликта с 60-летним мужчиной в центре Москвы, это будет свидетельствовать о личной неприязни к нему, заявил NEWS.ru звездный адвокат Сергей Жорин. По его словам, на опубликованном в Сети видео видно, что Понасенков ни на кого не нападал, а пытался защититься. Юрист считает, что возбуждение дела в данном случае незаконно.

Есть видео инцидента, где видно, что это не Понасенков толкает, а наоборот пытается оградиться от мужчины, который их преследовал. Если в отношении него будет возбуждено уголовное дело, я допускаю, что здесь может прослеживаться личная неприязнь. Вызвана ли она из-за статуса иноагента или его ненавистью к самокатчикам, неясно. <...> Вины Понасенкова в принципе не просматривается, и, если дело действительно заведут на него — это несправедливо, не говоря о том, что незаконно, — сообщил Жорин.

При этом он отметил, что если дело будет возбуждено по факту, так как был причинен вред здоровью, это обосновано. По словам адвоката, в рамках уголовного дела больше полномочий, чтобы расследовать причины и обстоятельства произошедшего.

Полиция 7 июня начала проверку конфликта историка с 60-летним мужчиной, которого в итоге увезли в реанимацию. По одной из версий, Понасенков ударил пьяного мужчину, однако историк утверждал, что этого не делал.

Telegram-канал «112» сообщил, что инцидент произошел на Арбате, где историк гулял с другом и фотографировался с поклонниками. По данным Telegram-канала Baza, у пострадавшего зафиксирована внутричерепная гематома.

По информации канала, Понасенкова и его друга Рамиса Зарипова быстро задержали, но отпустили после освидетельствования, которое не выявило опьянения. Оба мужчины находятся под обязательством о явке.