Из-за гибели собак в приюте Воронежа возбудили уголовное дело

Полиция возбудила уголовное дело по факту гибели 16 собак в воронежском приюте «Дора». У животных были резаные и огнестрельные ранения. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на представителя пресс-службы ГУ МВД по Воронежской области Елену Подтынных.

Сегодня возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 245 УК РФ «Жестокое обращение с животными», — сказала она.

Частный приют для собак «Дора» создали в Воронеже в 1994 году, это огороженная на левом берегу территория в частном секторе города, там содержатся около 1,1 тыс. собак.

Ранее первый зампредседателя комитета Госдумы по экологии Владимир Бурматов сообщил, что жестокое массовое убийство собак произошло в частном приюте «Дора», принадлежащем зоозащитнику Юрию Шамарину в Воронеже. По данному факту были подготовлены запросы в МВД и прокуратуру.

До этого порядка 150 собак отравились в приюте «Лохматая душа» в подмосковном Чехове. Погибли 16 животных и ещё около 60 находятся в тяжёлом состоянии.