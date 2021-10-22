Неизвестные убили два десятка собак в воронежском приюте «Дора»

Жестокое массовое убийство собак произошло в частном приюте «Дора», принадлежащем зоозащитнику Юрию Шамарину в Воронеже. Об этом сообщил в Instagram первый зампредседателя комитета Госдумы по экологии Владимир Бурматов.

По предварительной информации кто-то проник на территорию приюта и убил около 20 животных. Часть бедолаг отравили, часть, по словам очевидцев, имеет пулевые ранения. У кого-то перерезано горло. За массовое убийство животных грозит до пяти лет лишения свободы, — написал парламентарий.

По словам Бурматова, по данному факту подготовлены запросы в МВД и прокуратуру с требованием привлечь виновных к уголовной ответственности. Известно, что сотрудники областного ГУ МВД уже проводят проверку по факту массового расстрела собак в приюте «Дора».

Поступило сообщение о том, что на территории приюта «Дора», расположенного на улице Добролюбова, застрелили нескольких собак. По данному факту сотрудниками полиции проводится процессуальная проверка, — приводит сообщение пресс-службы «Интерфакс».

Ранее сообщалось, что порядка 150 собак отравились в приюте «Лохматая душа» в подмосковном Чехове. Погибли 16 животных и ещё около 60 находятся в тяжёлом состоянии.