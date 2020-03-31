https://static.news.ru/photo/9a8654c8-73e9-11ea-a004-fa163e074e61_660.jpg Фото: Зыков Кирилл /АГН «Москва»

Ещё 35 пациентов были выписаны из больницы в Коммунарке за последние сутки. Об этом 1 апреля на своей официальной странице в социальной сети сообщил главврач медицинского учреждения Денис Проценко.

Он отметил, что за прошедшие 24 часа в больницу поступили 26 человек, 35 были выписаны. В общей сложности в Коммунарке на лечении состоят 306 человек.

По словам Проценко, 209 пациентов находятся в больнице с диагнозом «пневмония». Коронавирусная инфекция подтверждена у 153 человек, заявил главврач в Facebook.

По информации на 1 апреля, в мире коронавирусом заразились более 859 тысяч человек, свыше 42 тысяч умерли, более 178 тысяч выписаны из больниц. В России зафиксировано 2337 случаев коронавирусной инфекции, 121 человек выписан из больницы, 17 умерли. Из них на Москву приходится 1613 случаев, более 70 выписаны из больницы, 11 скончались.

Как ранее писал NEWS.ru, Денис Проценко подтвердил положительный результат своего теста на наличие коронавируса.