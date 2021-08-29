Из армии — в маникюрный салон: как мужчины работают в «женских» профессиях

C 2021 года список профессий, запрещённых для женщин, сократился в три раза. Дам пустили за руль большегрузных машин, разрешили управлять поездами, выполнять работы на высоте более 10 метров. Тем временем мужчины всё чаще осваивают специальности, которые считались традиционно женскими. NEWS.ru пообщался с преподавателем восточных танцев, мастером маникюра, парикмахером. Они рассказали о реакции общества на их род занятий.

Роман Станоженко, мастер маникюра, бывший военный

Из личного архива

Когда началась пандемия, я остался без работы. В центре занятости предложили освоить профессию «мастер маникюра». Я подумал, почему бы и нет. С детства хорошо рисовал, нравилась монотонная работа, которая требует усидчивости. Вообще люблю людей делать краше. Родные вначале скептически к этому отнеслись, а друзья вообще обалдели. Мол, нашёл себе для девочек занятие, ты же мужик. Сейчас все успокоились, наоборот поддерживают. Сами ко мне приходят ногти в порядок приводить. Я вообще не считаю, что мастер маникюра профессия женская. Сейчас всё перемешалось. Девушки и сварщиками работают, и на КамАЗах катаются. Мир меняется. Я когда только закончил обучение, принимал на дому клиентов. Натренировался и пошёл в салон работать. Бывало всякое. Приходили женщины, видели меня, вставали и уходили. Наверное, думали, что мастера в салоне кончились и в кресло посадили охранника или электрика. С одной дамой перед сеансом у меня был диалог на полчаса. Она расспрашивала, как меня занесло в эту сферу, долго сомневалась, стоит ли доверять мне свои ногти. Теперь это моя постоянная клиентка. Я уже работал несколько месяцев, когда мне предложили открыть собственное дело. Это был грант от государства, помощь малому бизнесу. Выделяли деньги предпринимателям. Я быстро написал бизнес-план и получил средства на освоение. Открыли с женой салон красоты в городе Бердске (Новосибирская область). Супруга тоже выучилась на мастера по маникюру, работаем вместе. Никогда не думал, что жизнь так повернётся. Я доволен тем, что имею.

Иван Рейзвих, мастер по волосам, колорист

ivan.reizwich/instagram.com

Когда мне было 15-16 лет, я хотел стать военным кинологом, очень люблю собак. Но случилась драка, на меня напали и ударили ножом. Была серьёзная травма. После неё сказали, что из меня военный никакой уже. Попробовал учиться на программиста, понял, что не идёт. Мой отец много лет работает парикмахером, решил пойти по его стопам. Так и остался. Специализируюсь на колористике волос, сложном окрашивании. Со мной сейчас работает напарник-мужчина, остальные — женщины. Конечно, первое время очень напрягали сплетни коллег-женщин, когда шепчутся на кухне, обсуждают руководство. Мой принцип — пришёл, отработал, ушёл. Научился на это забивать, нервы у меня стальные. Ещё была непривычна излишняя открытость клиенток. Женщина видит меня в первый раз и с ходу рассказывает всю свою подноготную: что ела, где была, как дети. Мне это до сих пор непонятно. Но стараюсь поддерживать разговор, раз клиенту это нужно. Замечал, что когда женщина садится в кресло к мужчине-мастеру, она ведёт себя по-другому. Больше доверяет, меньше контролирует работу, расслабляется. Многие считают, что мужчины — лучшие парикмахеры. На самом деле это стереотип. Я много видел девушек, которые делают крутые вещи, и тех, кто творит ужас ужасный. Среди представителей сильного пола такое же соотношение. Мужчин-непрофессионалов хватает. Главное в нашей профессии — постоянно учиться новому. Это либо есть, либо нет.

Сергей Ермаков, преподаватель восточных танцев

Образование у меня изначально педагогическое. Поэтому, можно сказать, работаю по профессии. Раньше преподавал бальные танцы. Потом перешёл к восточным. Уже 20 лет учу красиво двигаться под красивые мелодии. Обучил искусству красиво двигаться сотни дам. Очень люблю общаться с женщинами. В окружении только самые лучшие. Любительницы интриг и скандалов долго не задерживаются в нашем коллективе. Сложно ли мужчине учить женщин женским танцам? На самом деле — нет. Конечно, тело у него устроено по-другому. Анатомически мы отличаемся. Есть такая шутка, что не обязательно выговаривать все буквы, чтобы быть логопедом. Когда преподаёшь, твоя сильная сторона — это методика, ты должен уметь видеть ошибки и «разложить» их по полочкам. Посмотрите на тренеров по художественной гимнастике или преподавателей балетного искусства. Они выглядят не так, как подопечные. И сами многие движения повторить не могут. Но они в совершенстве знают технику.

Валентин Денисов-Мельников, клинический психолог, сексолог

valentin_dm/vk.com

Когда мужчину в коллективе окружают одни женщины, ему работать легче и комфортнее. Дамы конкурируют друг с другом, а мужчину воспринимают как приз, добычу. В некоторых случаях включаются материнские чувства. Если ещё и начальник женщина, то тогда вообще прекрасно. На него все чуть ли не молятся. Конечно, у мужчины, который хочет работать с дамами, должны быть определённые качества характера — гуманитарный склад характера, мягкость, эмоциональный интеллект. Тогда взаимодействие с ними будет более эффективным. Брутальный подход неуместен. Определённо существуют сферы, в которых лучше реализуются мужчины. Это силовые структуры, военная сфера, такси. Женщины же больше пригождаются там, где нужны чуткость и эмпатия. Например, работа с детьми, социальная служба.