Сергей Зверев станет кандидатом в заксобрание Красноярского края

Стилист Сергей Зверев, помимо Бурятии, намерен сделать политическую карьеру также и в Красноярском крае. Как пишет «МК в Бурятии», знаменитый экоактивист намерен избираться в законодательное собрание региона.

По словам координатора партии «Зелёные в Бурятии» Дениса Илыгеева, Зверев действительно параллельно с Госдумой выдвигается в заксобрание Красноярского края, где он идёт по списку от города Минусинска.

Честно говоря, он там на победу не особо рассчитывает, но ему предложили пойти, он согласился, — сообщил Илыгеев.

Ранее стало известно, что Зверев пойдёт на выборы в Госдуму кандидатом по Бурятскому одномандатному округу от партии «Зелёные». Сам стилист утверждает, что такое решение далось ему весьма непросто. Изначально он не собирался баллотироваться, однако об участии в выборах его попросили те, кто следит за его экологической деятельностью. В итоге знаменитость решил принять участие в выборах.

Сергей Зверев известен своей активной позицией в защиту озера Байкал. 3 марта известный парикмахер провёл одиночный пикет напротив Московского Кремля. Акция была направлена против запуска производства по розливу байкальской воды в рабочем посёлке Култук Слюдянского района Иркутской области, где Зверев провёл своё детство.