Россиянка рассказала, как отличает соотечественниц на пляже от иностранок

Россиянок во всём мире считают красавицами, но не только это делает их самой узнаваемой нацией на зарубежных пляжах. Российская туристка, которая достаточно часто путешествует, рассказала в блоге на платформе «Яндекс.Дзен», как отличает соотечественниц от иностранок.

В первую очередь по маникюру, педикюру и эпиляции. Русские девушки готовятся к отпуску основательно — делают всё, чтобы выглядеть ухоженно.

Даже пляжную одежду и обувь русские выбирают тщательно. Иностранки не столь щепетильны. Они думают лишь о собственном комфорте, а визуальная сторона вопроса их не заботит, — написала путешественница.

А вот странной и не самой логичной особенностью она считает привычку российских женщин загорать прямо в украшениях — с цепочками, серьгами и кольцами. Кроме того, перед выходом многие туристки не забывают пшикнуть на себя любимым парфюмом, чего никогда не сделает женщина из Европы. Она просто не станет перегружать кожу на солнце ничем лишним кроме солнцезащитного кремы.

Россиянки, кстати, частенько пренебрегают такими кремами, считая, что лосьон после загара их спасёт. Именно поэтому они и сгорают вечно первые и первые дни ходят на пляж бордовые.

Также в списке узнаваемых черт путешественница перечислила любовь к вещам с большими логотипами известных брендов и манеру себя вести. В первом случае она имеет в виду бесконечные кепки и майки со всякими лого «DG». А во втором — оценивающий взгляд россиянок, и после него — чаще всего чем-то недовольный.

Ранее россиянка рассказала свою историю покупки дома в степи в Крыму. Она поделилась грустной историей уничтожения садов на территории посёлка, в котором она приобрела участок.