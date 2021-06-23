«При Украине всё вырубили»: россиянка переехала в Крым и посадила сады

Россиянка рассказала свою историю покупки дома в степи в Крыму. На платформе «Яндекс. Дзен» она поделилась грустной историей уничтожения садов на территории посёлка, в котором она приобрела участок.

По словам женщины, раньше в поселении жили немецкие переселенцы и даже была церковь, но «потом их отправили обратно, а в селе организовали колхоз». Односельчане уверяли её, что на этой земле почти ничего не растёт из-за слишком неглубоких грунтовых вод. Последние десятилетия на огородах только чеснок и выращивали.

Но россиянка не намерены была сдаваться и решила посадить садовые деревья, хоть её и отговаривали.

Мы люди упрямые, сад всё же заложили. Ведь мы ехали в Крым не чеснок выращивать, — написала она в блоге.

Спустя время, когда она и супруг немного пообжились и пообщались с жителями соседних деревень, выяснилось, что испокон веков на этом место росли сады и виноградники, но при Украине, особенно в постсоветское время, всё пришло в упадок.

С переходом на Украину, как нам сказали, фрукты стали никому не нужны. Совхозы растащили. Всё, что могли, приватизировали, а сады вырубили и на дрова растащили. На этом месте начали выращивать зерновые. <...> Вот и вышло, что от садов толком-то и памяти не осталось, — рассказала россиянка.

Она отметила, что жители местных сёл сами всё разрушили и теперь не хотят об этом вспоминать. В итоге она не стала никого слушать и посадила вишни, которые уже подросли и дают урожай.

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