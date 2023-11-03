«Иви» могут оштрафовать за показ фильмов с ЛГБТ-сценами без знака 18+ Роскомнадзор составил протокол на «Иви» за показ фильмов без маркировки 18+

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Онлайн-кинотеатр «Иви» могут оштрафовать за показ фильмов, в которых есть демонстрация ЛГБТ-отношений, без возрастной маркировки 18+. Соответствующий протокол составил Роскомнадзор, сообщили ТАСС в Таганском суде Москвы.

Это уже четверное обращение ведомства в суд относительно «Иви» и трансляции кинолент с ЛГБТ-сценами без возрастных ограничений. В прошлый раз дело рассматривал Останкинский суд Москвы и в итоге оштрафовал на 1 млн рублей онлайн-кинотеатр. Более того, прокатчику уже выписывали два штрафа за аналогичное нарушение. Уточняется, что кинотеатр выпускал без возрастного ценза фильмы «Маленькая Италия», «Доктор „Т“ и его женщины», «Любовь, любовь, любовь», «Начинающие» и «Идеальный незнакомец».

Летом в похожую ситуацию попал онлайн-сервис «Кинопоиск». Сервис также оштрафовали на 1 млн рублей за демонстрацию информации об ЛГБТ несовершеннолетним. Соответствующее решение вынес Замоскворецкий суд Москвы. Причиной стало отсутствие маркировки 18+ на таких фильмах, как «Идеальные незнакомцы», «Бриджит Джонс. Грани разумного», «Английский цирюльник», «Еще три свадьбы», «Жадность» и «Отель номер 6», «Дылда».

Ранее московская полиция возбудила административное дело об ЛГБТ-пропаганде среди несовершеннолетних в связи с выходом комиксов «Голубь Геннадий». Обращение в правоохранительные органы поступило от депутата Госдумы Александра Хинштейна. По его словам, изданная холдингом «Эксмо» книга открыто формирует гомосексуальные установки, хотя имеет возрастную отметку 12+.