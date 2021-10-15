Ивану Сафронову запретили переписку с родными и адвокатами

Бывшему журналисту «Коммерсанта» и «Ведомостей» Ивану Сафронову, находящемуся более года в СИЗО по делу о госизмене, запретили переписываться адвокатами и родными. Об этом сообщил защитник Сафронова Дмитрий Катчев, передаёт «Русская служба Би-би-си». Родственники заявляют, что не получали писем от журналиста уже больше месяца.

По словам адвоката, инициатива об изъятии почты у Сафронова принадлежит следователю ФСБ по его делу, полковнику Александру Чабану. Катчев отметил, что следователь направил в СИЗО Лефортово письмо о необходимости изымать корреспонденцию ещё 2 августа.

С текстом письма защита не знакома. Адвокат приводит слова одного из сотрудников СИЗО, который рассказал, что следователь сослался на положения статьи 20 закона «О содержании под стражей подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений». Согласно ей, обвиняемые не могут получать и отправлять письма, «содержащие сведения, которые могут помешать установлению истины по уголовному делу или способствовать совершению преступления», а также корреспонденцию с шифрами или содержащую «государственную или иную охраняемую законом тайну».

В своих письмах родственникам и друзьям Иван никогда не обсуждал ни своё уголовное дело, ни даже условия содержания. При этом не доходят письма даже защитникам, с которыми Иван имеет право обсуждать все детали дела, — сказал Катчев.

Как сообщила сестра Ивана Сафронова Ирина, родственники не получали писем от журналиста уже месяц. Таких перерывов не было с момента его заключения под стражу. Она отметила, что расценивает запрет на переписку как акт давления.

Могу ли я расценивать как давление? Наверное, да, это акт давления, — подчеркнула Сафронова.

Ранее Мосгорсуд продлил арест журналиста и советника главы Роскосмоса Ивана Сафронова до 7 января. Заседание проходило в закрытом режиме из-за секретности некоторых материалов дела. Таким образом, общий срок нахождения Сафронова под стражей составит полтора года.

Журналист был арестован в Москве 7 июля 2020 года. Его обвиняют в связях с одной из спецслужб НАТО и передаче секретных сведений о военно-техническом сотрудничестве и оборонной промышленности России. Вину он не признал.