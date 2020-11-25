Итоговое сочинение для 11-х классов пройдёт 5 апреля

https://static.news.ru/photo/4f8acc4e-2f35-11eb-997a-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Итоговое сочинение, которое является допуском к сдаче единого госэкзамена, состоится 5 апреля 2021 года. Резервные даты назначены на 21 апреля и 5 мая.

Итоговое сочинение (изложение) для участников ГИА (государственной итоговой аттестации) проводится 5 апреля 2021 года по темам (текстам), сформированным по часовым поясам Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки, — говорится в приказе Минпросвещения и Рособрнадзора, опубликованном на портале правовой информации.

Как писал NEWS.ru, накануне в Рособрнадзоре опровергли информацию о возможной отмене итоговых сочинений для учащихся 11-х классов, так как их успешное написание служит допуском к единому государственному экзамену. В ведомстве также рассказали о планах провести итоговое сочинение в очном режиме. По словам представителей Рособрнадзора, «существующий формат итогового сочинения не предполагает его проведения в дистанционной форме».

Ранее стало известно о переносе итогового сочинения для выпускников 11-х классов в связи с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой. Вместо 2 декабря 2020 года оно состоится не ранее 5 апреля 2021 года.