В Рособрнадзоре не планируют отмену итоговых сочинений для 11-х классов

https://static.news.ru/photo/c2d06508-2e70-11eb-8590-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Рособрнадзоре опровергли информацию о возможной отмене итоговых сочинений для учащихся 11-х классов, так как их успешное написание служит допуском к Единому государственному экзамену (ЕГЭ).

Нет. Результат «зачет» за итоговое сочинение (изложение) является одним из необходимых условий допуска к участию в государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования, — говорится в публикации на официальной странице Рособрнадзора в Instagram.

В ведомстве также рассказали о планах провести итоговое сочинение в очном режиме. По словам представителей Рособрнадзора, «существующий формат итогового сочинения не предполагает его проведения в дистанционной форме».

Ранее стало известно о переносе итогового сочинения для выпускников 11-х классов в связи с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой. Вместо 2 декабря 2020 года оно состоится не ранее 5 апреля 2021 года.

Как сообщал NEWS.ru, Рособрнадзор также пока не планирует переносить досрочный период единого госэкзамена в 2021 году. В ведомстве пояснили, что подавляющее большинство участников этого периода составляют выпускники прошлых лет. Для допуска к экзаменам им не нужно писать итоговое сочинение.