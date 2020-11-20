У Рособрнадзора нет планов по переносу досрочного этапа ЕГЭ

https://static.news.ru/photo/1e32ab46-2b19-11eb-a659-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Росорбнадзор пока не планирует переносить досрочный период единого госэкзамена в 2021 году. Об этом заявили в пресс-службе ведомства.

Там пояснили, что подавляющее большинство участников этого периода составляют выпускники прошлых лет. Для допуска к экзаменам им не нужно писать итоговое сочинение, сообщает ТАСС.

Досрочный этап ЕГЭ должен пройти с 22 марта по 16 апреля 2021 года. Основной этап, согласно проекту расписания, стартует 24 мая и продлится до 1 июля. Дополнительный этап будет проходить в период с 3 по 17 сентября.

Ранее NEWS.ru писал, что Роспотребнадзор перенёс итоговое сочинение для учащихся 11-х классов с декабря 2020 года на апрель 2021-го. Решение было принято в связи с неблагоприятной эпидемиологической ситуацией. Итоговое собеседование по русскому языку для девятиклассников будет проводиться, как планировалось ранее, 10 февраля 2021 года, а также дополнительно 10 марта и 17 мая. В случае ухудшения ситуации с распространением коронавируса оно пройдёт в дистанционном формате.

За минувшие сутки в России зафиксировали 24,3 тысячи новых случаев заражения коронавирусом. Всего с начала пандемии в стране заболели более двух миллионов человек. Из них выздоровели свыше 1,5 млн, а жертвами инфекции стали 35,3 тысячи россиян.

В Роспотребнадзоре текущую ситуацию называют напряжённой, а в правительстве отмечают, что показатель суточной заболеваемости в стране вырос в два с половиной раза по сравнению с началом октября.