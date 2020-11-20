Итоговое сочинение в 11-х классах перенесли с декабря на апрель

https://static.news.ru/photo/cb32d532-2b0f-11eb-ac2e-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Киселев/АГН «Москва»

Рособрнадзор принял решение о переносе итогового сочинения (изложения) для выпускников 11-х классов в связи с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой. Вместо 2 декабря 2020 года оно состоится не ранее 5 апреля 2021 года.

Перенос согласован с Минпросвещения России и оперштабом по борьбе с коронавирусом.

Итоговое собеседование по русскому языку для выпускников 9-х классов будет проводиться, как планировалось ранее, 10 февраля 2021 года, а также дополнительно 10 марта и 17 мая. Если эпидситуация в стране будет оставаться неблагоприятной, собеседование пройдёт в дистанционном формате, сообщается на сайте ведомства.

Успешное написание итогового сочинения и прохождение собеседования является для учащихся 11-х и 9-х классов допуском к государственной итоговой аттестации.

За минувшие сутки в России зафиксировали 24,3 тысячи новых случаев заражения коронавирусом. Из больниц выписались 24,7 тысячи пациентов и 461 заболевший скончался. Всего с начала пандемии в стране заболели более двух миллионов человек. Из них выздоровели свыше 1,5 млн, а жертвами инфекции стали 35,3 тысячи россиян.

Вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что суточный показатель заболеваемости COVID-19 в России вырос в 2,5 раза по сравнению с началом октября. Руководитель Роспотребнадзора Анна Попова, в свою очередь, назвала ситуацию напряжённой. По её словам, взрывного роста заболеваемости по регионам нет, но ухудшение очевидно.

Ранее NEWS.ru писал, что московские власти продлили школьникам 6–11-х классов срок дистанционного обучения до 6 декабря. По мнению мэра Сергея Собянина, эта мера позволит спасти здоровье и жизнь многих москвичей.