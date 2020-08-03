Итоговое обследование добровольцев в госпитале Бурденко прошло успешно

https://static.news.ru/photo/1788c8c0-d583-11ea-8456-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Испытание вакцины в госпитале Бурденко прошло успешно. У добровольцев обнаружен иммунитет к COVID-19.

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на Минобороны РФ, вакцина, разрабатываемая Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологи имени Н. Ф. Гамалеи проходила испытание при поддержке ведомства.

Отмечается, что 3 августа состоялось итоговое медицинское обследование добровольцев. По протоколу клинических исследований на 42-й день после первой вакцинации добровольцы вернулись в госпиталь из войск и прошли углубленное медицинское обследование и диагностику.

Результаты исследований отчетливо показали наличие у всех добровольцев явного иммунного ответа, полученного в результате вакцинации, — цитирует сообщение агентство.

В ведомстве добавили, что таким образом, имеющиеся данные исследований позволяют говорить о безопасности и хорошей переносимости вакцины.

Клинические испытания первой российской вакцины против COVID-19, разработанной во взаимодействии Минобороны РФ с Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени академика Гамалеи, были завершены 20 июля. Последняя группа из 20 добровольцев покинула Главный военный клинический госпиталь имени Бурденко. Учёные ещё будут анализировать полученные результаты испытаний и составлять итоговые отчёты. Однако уже известно, что в результате вакцинации у добровольцев выявлены антитела к COVID-19. Компоненты вакцины безопасны и хорошо переносятся.

Несмотря на то что вакцину планируют зарегистрировать в начале августа, сначала она будет применяться избирательно. Первыми вакцинируют людей из так называемых групп риска: врачей и учителей, а также более полутора тысяч добровольцев. За добровольцами, находящимися в домашних условиях, будут наблюдать врачи, писал NEWS.ru.