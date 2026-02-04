Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
04 февраля 2026 в 06:13

Итальянский творожный пирог «Торта-ди-ричотта» с изюмом — ваш новый любимый завтрак! Плотный, сытный, с цукатами. Вкус Италии

Фото: D-NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Если чизкейк — это нежный, воздушный флирт, то «Торта-ди-ричотта» — это крепкие, честные объятия. Она не пытается быть легкой. Она гордится своей плотной, сытной, зернистой текстурой, которая насыщает по-настоящему и дает энергию на полдня, а не на полчаса.

Для пирога 70 граммов изюма и 100 граммов смеси цукатов (крупные можно нарезать) заливаю кипятком на 10 минут, затем откидываю на сито и хорошо обсушиваю бумажным полотенцем. Духовку разогреваю до 170°C. Форму для выпечки (желательно разъемную, 20–22 см) выстилаю пергаментной бумагой. В большой миске 4 яйца взбиваю с 150 граммами сахара и щепоткой соли до легкого посветления и увеличения объема. 500 граммов рикотты (или очень сухого, протертого творога) добавляю к яичной смеси. Туда же отправляю цедру одного лимона, 1 чайную ложку экстракта ванили и 2 столовые ложки просеянной муки. Аккуратно, лопаткой, перемешиваю все до однородности, но без фанатизма. В последнюю очередь вмешиваю подготовленные сухофрукты. Тесто переливаю в форму. Выпекаю 50–60 минут. Пирог готов, когда края отходят от бортиков, середина закрепилась (может слегка колебаться), а поверхность стала приятного золотистого цвета. Важно: не пересушить. Выключаю духовку, приоткрываю дверцу и оставляю пирог внутри еще на 30–40 минут остывать. Затем вынимаю, даю полностью остыть при комнатной температуре. Только после этого убираю в холодильник минимум на 4–6 часов, а лучше на ночь. Перед подачей посыпаю сахарной пудрой. Нарезаю острым ножом, смоченным в горячей воде.

Ранее также сообщалось, как превратить обычный лаваш в чудесный рулет. Этот рецепт ягодного штруделя покорит вас простотой приготовления и нежным вкусом.

Проверено редакцией
Читайте также
Эклер в виде рулета для ленивых хозяек: эффектный десерт с инжиром и нежным кремом, который легко приготовить дома
Общество
Эклер в виде рулета для ленивых хозяек: эффектный десерт с инжиром и нежным кремом, который легко приготовить дома
Сочная горбуша без майонеза: простой рецепт для идеального ужина
Семья и жизнь
Сочная горбуша без майонеза: простой рецепт для идеального ужина
Бретонский пирог с мармеладом: рассыпчатое песочное тесто, яркая сердцевина. Настоящая французская выпечка, которая тает во рту
Общество
Бретонский пирог с мармеладом: рассыпчатое песочное тесто, яркая сердцевина. Настоящая французская выпечка, которая тает во рту
Сырно-луковый пирог: простое тесто на маргарине — получается сытный и вкусный
Общество
Сырно-луковый пирог: простое тесто на маргарине — получается сытный и вкусный
Две картошки, яйцо и ложка сметаны. Воздушные картофельные кныши с укропом и аппетитной сырной начинкой
Общество
Две картошки, яйцо и ложка сметаны. Воздушные картофельные кныши с укропом и аппетитной сырной начинкой
еда
рецепты
торты
пироги
выпечка
Дмитрий Демичев
Д. Демичев
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Школьницу из Красноярского края поместили в ИВС после нападения с ножом
В Совфеде рассказали о массовых протестах на Украине
«Каждый сам за себя»: политолог о неспособности НАТО противостоять России
В ДНР раскрыли значение освобождения Красного Лимана
В Госдуме рассказали, как молодое поколение меняет рынок труда
Названа одежда, из-за которой в мороз может развиться простатит
Психолог назвала тревожный сигнал любителям провести выходные в кровати
Группировка «Запад» доложила о боевых успехах ВС РФ на фронте
Золото обвалилось до $4700 за унцию: это крах или шанс купить дешевле?
Юрист ответил, разрешена ли самовольная уборка снега с крыши жилого дома
Эпштейн в своих письмах предполагал, что Макрон любит пощечины
Эстонские клубы потребовали от УЕФА прекратить платить командам из РФ
Ликвидация диверсантов ВСУ и удар по Украине: успехи ВС РФ к утру 4 февраля
Иранские катера попытались задержать танкер под флагом США
Атаки ВСУ на Россию: какие регионы оказались в опасности ночью 4 февраля
Дмитриев назвал пошлины Трампа уроком для ЕС и Великобритании
Трамп завершил шатдаун правительства США
Врач раскрыл, откуда в онкологии взялось понятие «пятилетняя выживаемость»
Эстония задержала судно с российскими моряками
Что будет с ценами на авто в 2026-м: стоит ли торопиться с покупкой машины
Дальше
Самое популярное
Большая перемена: законы для дачников и садоводов в 2026 году
Семья и жизнь

Большая перемена: законы для дачников и садоводов в 2026 году

Салаты-выручалочки: 6 лучших рецептов дешевых и простых блюд
Семья и жизнь

Салаты-выручалочки: 6 лучших рецептов дешевых и простых блюд

Замороженная вишня и пачка слоеного теста — идеальный дуэт для выпечки: готовим сладкий рулет
Общество

Замороженная вишня и пачка слоеного теста — идеальный дуэт для выпечки: готовим сладкий рулет

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.