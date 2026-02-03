Две картошки, яйцо и ложка сметаны. Воздушные картофельные кныши с укропом и аппетитной сырной начинкой

Две картошки, яйцо и ложка сметаны. Воздушные картофельные кныши с укропом и аппетитной сырной начинкой

Беру две картошки, яйцо и ложку сметаны — готовлю удивительные картофельные кныши прямо на сковороде. Это до смешного просто и невероятно вкусно, идеальный способ приготовить сытный перекус или дополнение к супу буквально из ничего.

Получается восхитительная вкуснятина: нежное, воздушное картофельное тесто с ароматом укропа и аппетитной расплавленной сырной начинкой внутри, покрытое золотистой поджаристой корочкой.

Для приготовления вам понадобится: 2 средние вареные картофелины (около 300 г), 1 яйцо, 1 ст. л. сметаны, 3-4 ст. л. муки, соль, перец, пучок укропа, твердый сыр для начинки. Разомните картофель в пюре, добавьте яйцо, сметану, мелко нарезанный укроп, соль, перец. Всыпайте муку, пока не получится мягкое, но не липкое тесто. На сырной терке натрите сыр. Из теста сформируйте небольшие лепешки, в центр каждой положите щепотку сыра, защипните края, формируя круглые колобки, а затем аккуратно сплюсните их в толстые лепешки-кныши. Разогрейте масло в сковороде на среднем огне. Обжаривайте кныши по 4-5 минут с каждой стороны под крышкой до румяной корочки. Подавайте горячими, пока сыр внутри тянется.

Ранее сообщалось, как приготовить итальянский творожный пирог «Торта-ди-ричотта» с изюмом и цукатами.