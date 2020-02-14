https://static.news.ru/photo/e435ccd6-4f39-11ea-8d48-fa163e074e61_660.jpg Фото: Jens Büttner/ZB/Global Look Press

Заявление президента Владимира Путина, что в России не будет «родителя № 1» и «родителя № 2», является примером защиты традиционного общества и христианских ценностей. Такое мнение высказал депутат итальянского парламента от партии «Лига» Вито Коменчини.

Он назвал позицию российского лидера чёткой, справедливой и разумной.

Защищать естественный вид семьи является фундаментальной задачей, потому что только такой тип семьи уважает и сочетается с нашими христианскими ценностями, — цитирует Коменчини РИА Новости.

Он напомнил, что в бытность лидера «Лиги» Маттео Сальвини министром внутренних дел Италии тот убрал из официальных анкет термины «родитель № 1» и «родитель № 2», вернув в них «мать» и «отца».

Депутат высказал надежду на то, что всё европейское общество «может засиять в подобном ключе».

Днём ранее, как писал NEWS.ru, Путин заверил, что пока остаётся на президентском посту, в стране не появятся понятия «родитель № 1» и «родитель № 2». Путин пообещал, что будут «папа» и «мама».