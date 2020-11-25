Итальянский дегустатор объяснил, как должно пахнуть хорошее оливковое масло

https://static.news.ru/photo/5edadbd0-2fad-11eb-8844-fa163e074e61_660.jpg Фото: pixabay.com

Содержание в качественном оливковом масле большого количества антиоксидантов — полифенолов — придаёт продукту специфические вкус и запах, рассказал директор ассоциации итальянских производителей оливок Unaprol и создатель школы дегустаторов масла Никола Ди Нойя.

Дегустатор пояснил, что речь идёт о масле прямого отжима, extra-virgin, которое, как считается, помогает в укреплении защитных сил организма, передаёт РИА Новости.

Масло с полифенолами обладает растительными ароматами: в нём есть запах скошенной травы, миндаля или томатов, а на вкус оно будет немного горьким и пряным, — объяснил Ди Нойя.

Для пробы хватит и 10 миллилитров масла, налитых в небольшую чашку. При этом ориентироваться на цвет масла не стоит — оно может быть и жёлтым, и зелёным, но важен цвет бутылки, в которой оно продаётся: она должна быть сделана из тёмного стекла.

Главные враги масла — тепло, кислород и свет. Они снижают уровень антиоксидантов и, таким образом, пользу для организма, — добавил специалист.

Ди Нойя посоветовал есть горьковатое масло с мясом, чтобы «компенсировать» горчинку, а для приготовления салата отдать предпочтение более лёгким сортам. Насыщенный вкус масла хорошо сочетается со стейками и пастой, а масло с растительными нотами во вкусе лучше подойдёт к рыбе и овощам, отметил дегустатор.

26 ноября — утверждённый ЮНЕСКО День оливкового дерева, но, как рассказал эксперт, в Италии из-за засухи оливок собрано на 30% меньше, чем в прошлом году. На выращивании плодов также негативно может сказаться пандемия, потому что деревья требуют постоянного ухода. Сейчас на фермах работа организована таким образом, чтобы не допускать скопления людей.

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