Роскачество назвало самые полезные для сердца цитрусовые

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Одними из самых важных для здоровья сердца минералами являются калий и магний. Они мягко расширяют сосуды, восстанавливают эластичность сосудистых стенок, способствуют улучшению периферического кровотока и даже снижают давление.

Калия и магния достаточно много в цитрусовых, поэтому данные продукты рекомендуют в качестве профилактики проблем с сердечно-сосудистой системой. Ежедневно взрослый человек нуждается в 2000 мг калия и 350–800 мг магния (точная формула расчёта: 5 мг на каждый килограмм веса, но не больше 800 мг).

Больше всего данных веществ среди цитрусовых содержат помело (в нём больше всего калия, а вот магния маловато) и кумкват (в нём много и того и другого), говорится на официальном сайте Роскачества.

Кроме того, цитрусовые справедливо считают хорошим источником витамина C (аскорбиновая кислота) — одного из главных помощников человека в укреплении иммунитета. Он способен активизировать собственные защитные резервы организма, помогает людям справиться с бактериями и вирусами, ускоряет заживление ран. Кроме этого, витамин С положительно влияет на сосуды, делая их более эластичными. Каждый день человеку требуется 90 мг данного вещества, и лучше эту дозу не превышать. Излишки не усваиваются. Важно знать, заявляют эксперты, что аскорбиновая кислота не накапливается в организме, поэтому она должна поступать постепенно и каждый день.

Накануне профессор кафедры «Вирусология» Института имени Белозерского МГУ, доктор биологических наук Алексей Аграновский прокомментировал заявление немецких учёных о том, что соки черноплодной рябины и граната способны подавить коронавирус. По его словам, подобные «народные» средства не имеют отношения к эффективной медицине. Специалист пояснил, что натуральные продукты повышают иммунитет, содержат витамины и полезные растительные вещества, однако всё это не относится напрямую к вирусу.

Ранее NEWS.ru сообщал, что дорогое мыло с какими-то специальными свойствами вовсе не обязательно использовать для профилактики коронавирусной инфекции. Об этом заявил профессор МГУ, доктор биологических наук Алексей Аграновский.

Он считает, что достаточно мыть руки детским мылом. Жидкое мыло смывает вирусы и бактерии хуже, чем твёрдое, отметил профессор. При этом он добавил, что на эффективность избавления от вируса не влияет температура воды при мытье рук.