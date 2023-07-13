IT-эксперт рассказал, какой пароль лучше всего защитит данные от взлома IT-эксперт Геллер призвал использовать пароли с разными раскладками и знаками для защиты данных

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Для того чтобы учетную запись было труднее взломать, необходимо использовать пароли с разными языковыми раскладками, регистрами и знаками, объяснил NEWS.ru главный разработчик президентского сайта Kremlin.ru, IT-эксперт Артем Геллер. Он подчеркнул, что если пароль будет разнообразным, его длина может составлять и шесть — восемь символов.

Чем больше знаков в пароле, тем лучше. Но шести — восьми знаков вполне хватит, если использовать и кириллицу, если возможно, и латиницу, и цифры, и разные символы, а также менять регистр — строчные и заглавные буквы. <...> Шестизначного пароля хватит, но он должен быть разнообразным, — отметил Геллер.

Кроме того, он посоветовал не использовать в пароле личные данные, такие как даты рождения, а также имена родных и близких. При этом IT-эксперт отметил, что машинный подбор не всегда работает, поскольку часть сервисов не дает возможности бесконечно подбирать пароль и дает пользователю до трех попыток ввода.

Ранее сообщалось, что почти половина россиян столкнулась со взломом личного аккаунта в 2022 году. Кроме того, около 48% пользователей получали сообщения от мошенников, притворяющихся знакомыми, с просьбой о финансовой помощи.