Историк Соколов мог убить аспирантку Ещенко из ревности

https://static.news.ru/photo/thunk_660.jpg

Историк Олег Соколов, которого обвиняют в убийстве аспирантки и любовницы Анастасии Ещенко, мог совершить преступление из ревности. Новые подробности в деле питерского расчленителя были озвучены на заседании суда 5 октября.

По данным следствия, незадолго до гибели Ещенко увлеклась трудами Евгения Понасенкова — главного оппонента Соколова. Мужчины регулярно спорили, а за глаза нелестно отзывались друг о друге.

Об интересе аспирантки к трудам Понасенкова свидетельствуют поисковые запросы, которые остались в истории браузера ноутбука, принадлежавшего убитой девушке. Отмечается, что она всё равно оставалась при своём мнении — девушка негативно относилась к конфликту несостоявшегося супруга и желала, чтобы Понасенков исчез из их с Соколовым жизни, пишут «Невские новости».

Дело историка Соколова начало слушаться в суде в июне 2020 года.

Олег Соколов — известный учёный-историк, доцент СПбГУ. Он обвиняется в убийстве своей возлюбленной, 24-летней аспирантки Анастасии Ещенко. Обвиняемый признался в преступлении. Дело вызвало широкий общественный резонанс.

Убийство произошло в квартире доцента 8 ноября 2019 года. У Соколова и Ещенко произошёл конфликт — девушка ревновала его к детям от прошлых браков. Аспирантка погибла от нескольких выстрелов в голову из ружья. Чтобы скрыть следы преступления, историк расчленил тело девушки и собирался уничтожить останки. Однако сделать это не удалось: пытаясь выкинуть части тела в Мойку, Соколов не удержал равновесие и сам сорвался в реку. Его заметили прохожие, они вызвали спасателей. Позже в рюкзаке, который был при доценте, обнаружили женские конечности.

Историк сразу признал свою вину, однако позже, уже в суде, пытался обвинить погибшую в том, что она вынудила его пойти на преступление.

Ранее NEWS.ru писал о том, что суд продлил срок ареста историку Соколову.