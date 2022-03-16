Историк рассказал, когда произойдёт перелом в ситуации в Донбассе

Военный историк, директор музея войск ПВО Юрий Кнутов рассказал, что в скором времени произойдёт перелом ситуации в Донбассе. Он отметил, что уже сейчас в районе Северодонецка ведётся огонь по националистической группировке Краматорска и скоро она будет уничтожена, что станет поворотной точкой, пишет «360».

Перелом произойдёт в связи с уничтожением или разделением группировки Краматорска, я бы так и её назвал, — сказал Кнутов.

Численность группировки составляет 120–150 тысяч человек, однако сейчас, как отметил историк, она уже значительно меньше. По его оценке, основная масса националистов, которая противостоит Донецкой и отчасти Луганской народным республикам, — это где-то 50 тысяч человек.

Историк также напомнил, что штаб-квартира националистов находится в Краматорске, где и сосредоточено основное направление. Он выразил уверенность, что после взятия города члены группировки капитулируют, что было бы «лучшим решением для всех».

В районе Северодонецка создан котёл, и там громят уже вовсю ВСУ, которые не желают сдаваться. Если произойдет сдача, станут известны все их зверства по отношению к мирному населению, — добавил Кнутов.

Ранее официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков сообщил, что вся территория Херсонской области взята под полный контроль силами ВС РФ. Он также добавил, что силами ДНР и ЛНР был захвачен опорный пункт националистов и иностранных наёмников, а также изъяты американские комплексы Javelin и ряд других образцов западного вооружения.