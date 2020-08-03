Историк Понасенков обвинил Илона Маска в невежестве

https://static.news.ru/photo/1ec3f4bc-d5a5-11ea-8a8e-fa163e074e61_660.jpg Евгений Понасенков Фото: Евгений Понасенков/facebook.com

Историк Евгений Понасенков прокомментировал слова главы компании SpaceX Илона Маска о том, что египетские пирамиды якобы построили пришельцы.

Ранее Маск заявил, что египетские пирамиды построили инопланетяне. На это ответила министр международного взаимодействия Египта Рания аль-Машат. После этого миллиардера начали обвинять в расизме и эксплуатации чужого труда.

Я убеждён, что Илон Маск не расист, а невежественный человек и авантюрист, зарабатывающий на чужом интеллекте. Когда он делает самостоятельные научные заявления, это всегда выглядит очень позорно, — отметил учёный.

Понасенков посоветовал бизнесмену делать заявления через «учёных, на которых он зарабатывает». Кроме того, он отметил, что древние египтяне построили пирамиды. Это уже давно доказали, сообщает «НСН».

Ранее, как писал NEWS.ru, Маск поделился подробностями о мозговых чипах, которые разрабатывает его стартап. По его словам, приборы позволят людям слышать звуки за пределами обычных частот.