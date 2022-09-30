Историк назвал лучшего полководца в мировой истории Историк Полховский назвал Ганнибала лучшим полководцем в мировой истории

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Ганнибал Барка, первый полководец Карфагена

Лучшим полководцем не только античности, но и во всей мировой истории является карфагенянин Ганнибал Барка, заявил историк Дмитрий Полховский. Он добавил, что, «так сложилось», в ходе противостояния Рима и Карфагена во всех сражениях войско Ганнибала во много раз уступало противнику и по числу бойцов, и по качеству обмундирования.

Эксперт подчеркнул, что Ганнибала в такой ситуации спасали только «оригинальные и непредсказуемые» тактические приемы, наиболее известный из них, используемый и в XXI веке, — окружение противника на поле боя меньшими силами путем связывания главных сил врага в центре и одновременно прорываясь по флангам.

Этот прием Ганнибал виртуозно проделал в битве при Каннах в 216 году до. н.э.. Его 46-тысячная армия разгромила 87 тысяч римлян. При этом Карфаген потерял около восьми тысяч человек, а Рим — практически все войско — около 70 тысяч убитых. Кстати, окружение через фланги повторили советские войска в 1942-м под Сталинградом, пользуясь тактикой Ганнибала. Не случайно Сталинградскую битву называют «Зимними Каннами», — отметил Полховский.

По его словам, уже в древности, во времена Александра Македонского и Гая Юлия Цезаря придумали основные стратегические и тактические приемы ведения боевых действий.

Что нам следует взять из опыта древности: воевать надо быстро, воевать должны мотивированные солдаты. Противника надо вводить в заблуждение, но иметь собственную качественную разведку, чтобы в заблуждение не ввели тебя. Воевать не числом, а уровнем подготовки и оригинальными приемами. И главное, и это доказали римляне после поражения при Каннах, никогда не надо отчаиваться, а надо воевать до конца. Потому что несмотря на все победы Ганнибала, в итоге — Рим сокрушил и уничтожил Карфаген, — отметил Полховский.

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