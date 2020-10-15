Источник сообщил, почему Тихановскую объявили в розыск в РФ

https://static.news.ru/photo/5bd0e644-0f93-11eb-8fbd-fa163e074e61_660.jpg Светлана Тихановская Фото: Kay Nietfeld/dpa/Global Look Press

Источник в правоохранительных органах сообщил, по какой причине экс-кандидата в президенты Белоруссии и главного конкурента действующего лидера страны Александра Лукашенко Светлану Тихановскую объявили в розыск на территории России. Оказалось, что межгосударственный розыск связан с призывами к причинению вреда национальной безопасности республики.

Как ранее заявляли в российских следственных органах, в отношении Тихановской не возбуждено никаких уголовных дел.

Светлана Тихановская объявлена в межгосударственный розыск по статье 361 УК Белоруссии «Призывы к действиям, направленным на причинение вреда национальной безопасности Республики Беларусь», — приводит слова источника ТАСС.

В МВД подчеркнули, что политика включили в базу разыскиваемых лиц, так как Главный информационно-аналитический центр ведомства формирует и ведёт межгосударственный информационный банк. Он работает на основании соглашения силовых ведомств двух стран в области обмена сведениями. Следовательно, Тихановскую объявили в розыск в Белоруссии, но осуществляться он будет также в РФ, потому как розыск является межгосударственным.

В Минске и в других городах республики уже третий месяц не прекращаются акции протеста. Их участники считают, что Александр Лукашенко выиграл последние президентские выборы лишь благодаря грубым фальсификациям, а настоящим победителем является Светлана Тихановская. Демонстрации сопровождаются жестокими разгонами и задержаниями.

Как ранее писал NEWS.ru, Тихановская объявила срок так называемого народного ультиматума Александру Лукашенко. К 25 октября он и его подчинённые должны выполнить ряд условий.