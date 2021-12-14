Треть россиян поддержала введение QR-кодов

Рекрутинговый сервис HH.ru провёл исследование, в рамках которого выяснил, что треть россиян поддерживают введённую в стране систему QR-кодов. При этом большинство участников опроса призвали отказаться от этой инициативы. Также почти половина граждан государства обеспокоены темпами распространения коронавируса. Об этом пишет РИА Новости.

Каждый третий россиянин (35% женщин и 32% мужчин) положительно относится к концепции QR-кодов как к инструменту сдерживания распространения вируса, — говорится в результатах исследования.

Уточняется, что вакцинированные от COVID россияне намного активнее поддерживают QR-коды, из числа непривитых — всего 7%. В то же время 29% опрошенных готовы поддержать введение ограничений для непривитых.

В исследовании приняли участие 2680 россиян в возрасте от 18 лет из всех федеральных округов. Чуть более половины (53%) из них указали, что вакцинированы.

Ранее комитет Госдумы по безопасности и противодействию коррупции поддержал законопроект о введении QR-кодов в общественных местах. Как заявил глава комитета Василий Пискарёв, соответствующий законопроект необходимо принять в первом чтении. Ранее введение требования сертификатов о прививке от коронавируса в общественных местах поддержал комитет ГД по здравоохранению.