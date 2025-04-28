Тает во рту! Обалденное печенье за 5 минут: нужна лишь сметана и яйцо

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Исчезает со стола и тает во рту! Обалденное печенье, на замес теста которого вы потратите 5 минут. Нужна лишь сметана, мука и яйцо. Идеальное домашнее печенье — мягкое внутри, с хрустящей корочкой снаружи. Готовится просто, а результат порадует всю семью!

Ингредиенты

Яйцо — 1 шт.

Сахар — 200 г

Ваниль — щепотка

Растительное масло — 100 мл

Сметана — 200 г

Сода — 1 ч. л.

Мука — 450 г (≈3 стакана)

Желток — 1 шт. (для смазывания)

Молоко — 1 ст. л.

Приготовление

1. Замешиваем тесто. Взбейте яйцо с сахаром и ванилью до однородности. Добавьте масло, затем сметану, смешанную с содой. Постепенно вводите муку, вымешивая мягкое, не липнущее к рукам тесто.

2. Формируем печенье. Скатайте небольшие шарики, выложите на противень с пергаментом. — Смажьте смесью желтка и молока.

3. Выпекаем 15 минут при 180 °C — до золотистого цвета. Домашние печенюшки готовы, посыпьте сахарной пудрой! Приятного аппетита!

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