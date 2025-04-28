Исчезает со стола и тает во рту! Обалденное печенье, на замес теста которого вы потратите 5 минут. Нужна лишь сметана, мука и яйцо. Идеальное домашнее печенье — мягкое внутри, с хрустящей корочкой снаружи. Готовится просто, а результат порадует всю семью!
Ингредиенты
- Яйцо — 1 шт.
- Сахар — 200 г
- Ваниль — щепотка
- Растительное масло — 100 мл
- Сметана — 200 г
- Сода — 1 ч. л.
- Мука — 450 г (≈3 стакана)
- Желток — 1 шт. (для смазывания)
- Молоко — 1 ст. л.
Приготовление
1. Замешиваем тесто. Взбейте яйцо с сахаром и ванилью до однородности. Добавьте масло, затем сметану, смешанную с содой. Постепенно вводите муку, вымешивая мягкое, не липнущее к рукам тесто.
2. Формируем печенье. Скатайте небольшие шарики, выложите на противень с пергаментом. — Смажьте смесью желтка и молока.
3. Выпекаем 15 минут при 180 °C — до золотистого цвета. Домашние печенюшки готовы, посыпьте сахарной пудрой! Приятного аппетита!
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