Иосиф Пригожин выступил против ограничения абортов

Фото: Сергей Савостьянов/ТАСС

Иосиф Пригожин

Решение о том, делать аборт или сохранить беременность, должно приниматься самими родителями, заявил RTVI продюсер Иосиф Пригожин. Он пояснил, что в случае введения ограничений на аборты пострадают дети, потому что «будут рожать все, кому ни попадя».

Для того чтобы, люди хотели рожать или не рожать, у них должны быть экономические возможности. Я думаю, что экономика является главным критерием — рожать или не рожать. Потому что люди не хотят брать на себя ответственность — еще одного ребенка, если у них нет, например, возможности работать и зарабатывать. Все зависит от семьи, от возможностей, — сказал продюсер.

Он добавил, что сам отец шестерых детей, и знает, насколько это затратно и ответственно. По его словам, мало родить детей, надо еще их и воспитать.

А если [родители] — алкоголики, бухарики, неустроенные, безработные? А если больной человек, то зачем от больного-то рожать? Плодить кого? Инвалидов? — заключил Пригожин.

Ранее Минздрав России выступил за ограничение продажи препаратов для абортов. При этом процесс перевода препаратов для прерывания беременности на количественный учет необходимо завершить в 2023 году, отметили в ведомстве. В Минздраве подчеркнули, что оборот данных средств в медицинских и фармацевтических организациях должен жестко контролироваться.