Инженера осудили на восемь лет за отравление рабочих с Таганрогского завода

Суд вынес приговор инженеру Владиславу Шульге по делу об отравлении таллием сотрудников Таганрогского авиационного научно-технического комплекса (ТАНТК) имени Бериева. Мужчину отправили в колонию на восемь лет. Об этом пишет Lenta.ru со ссылкой на СК РФ.
Подсудимый
Первоначально Шульга дал признательные показания, но затем отказался от них, заявив о своей невиновности. Тем не менее и в бутылках, и на химических весах дома у инженера нашли таллий.
Ранее правоохранители задержали шеф-повара и помощника директора отеля в Хургаде, где отравились российские туристы. В настоящее время Генпрокуратура Египта ведёт расследование инцидента.