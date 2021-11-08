Инженера осудили на восемь лет за отравление рабочих с Таганрогского завода

Суд вынес приговор инженеру Владиславу Шульге по делу об отравлении таллием сотрудников Таганрогского авиационного научно-технического комплекса (ТАНТК) имени Бериева. Мужчину отправили в колонию на восемь лет. Об этом пишет Lenta.ru со ссылкой на СК РФ.

Подсудимый признан виновным в умышленном причинении вреда здоровью. В 2017 году он подмешал таллий в 19-литровые бутылки с питьевой водой, из-за чего несколько сотрудников отравились. Один из них погиб. Предполагается, что причиной поступка Шульги была личная неприязнь к коллегам.

Первоначально Шульга дал признательные показания, но затем отказался от них, заявив о своей невиновности. Тем не менее и в бутылках, и на химических весах дома у инженера нашли таллий.

Ранее правоохранители задержали шеф-повара и помощника директора отеля в Хургаде, где отравились российские туристы. В настоящее время Генпрокуратура Египта ведёт расследование инцидента.