Российское высшее образование является одним из наиболее востребованных во всем мире и его имидж с каждым годом только растёт. В этом году в связи с пандемией иностранцы, которые желают поступить в вузы РФ, не могут въехать на территорию страны. Однако учебные заведения по-прежнему ждут абитуриентов из других стран и готовы принимать у них документы на поступление дистанционно. Студенты, которым уже удалось поступить в российский вуз, рассказали NEWS.ru о плюсах и минусах обучения в стране.

Численность иностранных студентов в вузах России с 2010 по 2019 учебные годы увеличилась с 153 до 297,9 тысячи человек. В 2024 году общее число получающих высшее образование иностранцев в вузах страны должно составить около 425 тысяч человек, отмечается в паспорте нацпроекта «Образование». Студенты приезжают в Россию за качественным и порой более дешёвым образованием. Многим и вовсе удаётся получить диплом бесплатно. Ежегодно Россия выделяет 15 тысяч бюджетных мест для иностранных граждан. По правительственной квоте они могут поступить более чем в 450 государственных вузов страны.

Несмотря на пандемию коронавируса, из-за которой Россия закрыла границы, в этом году иностранцы всё равно смогут поступить в вузы страны. Приём документов в таких университетах, как МГУ и МГИМО, пройдёт дистанционно. В первом он начнётся 15 июня, а во втором — уже стартовал.

Как рассказали NEWS.ru в пресс службе МГИМО, спрогнозировать, сколько иностранных студентов вуз примет в этом году, достаточно сложно. У абитуриентов, между тем, есть возможность поступить на любой факультет университета. При этом МГИМО предоставляет иностранцам на выбор более 30 магистерских программ двух дипломов с иностранными вузами-партнёрами, а также программы бакалавриата полностью на английском языке.

mgimo.ru

Плюсы и минусы

Российские вузы и преподаватели владеют уникальным подходом к обучению. В большинстве западных стран студент обычно слышит лишь одну интерпретацию международных процессов. Россия же может показать иную точку зрения на те же события. Об этом в разговоре с NEWS.ru заявила студентка третьего курса МГИМО из Бразилии Милена Мегре. Из плюсов обучения в России она также отметила возможность познакомиться с менталитетом уникальной и разнообразной страны и выучить русский язык.

Однако студентку не устраивают условия оплаты учёбы и прохождения стажировок.

Я учусь на направлении «международные отношения». Все занятия сейчас переведены в онлайн, мы продолжаем придерживаться нашего расписания. За своё обучения плачу сама. У меня есть небольшая скидка, но в целом иностранным студентам приходится платить больше, чем студентам из России. Не думаю, что это честно. Кроме того, нам нужно платить в евро, а не в рублях, но, возможно, это практикуют только в МГИМО. На мой взгляд, единственным недостатком получения образования в России можно назвать то, что все стажировки тут ориентированы на российских студентов или тех, кто очень хорошо говорит по-русски Милена Мегре студентка МГИМО из Бразилии студентка МГИМО из Бразилии

Между тем, некоторых иностранцев российские вузы привлекают как раз ценой на обучение. Стоимость одного семестра МГИМО, к примеру, на треть дешевле, чем в университете США, из которого по обмену приезжал учиться Брендан Майкл Немичек. И это даже с учётом необходимых затрат на авиаперелёт, проживание и питание, рассказал он NEWS.ru.

mgimo.ru

Уровень преподавания в российском вузе, по словам Брендана, соответствует тому, который студенты ожидают увидеть в престижных университетах США. Не отстают по качеству и программы обучения — иностранные студенты с интересом погружаются в учёбу, отмечает Немичек. Однако перед тем, как поступить в вуз, абитуриентам приходится столкнуться со сложностями — им необходимо собрать кучу разных документов.

Что касается минусов, то тут могу привести пример моё поступление в МГИМО. За две первые недели в вузе мне пришлось собрать ужасающее количество документов, которые нужно было отнести в разные офисы, в том числе за пределом студенческого кампуса. У меня случались ситуации, когда я уже в кабинете узнавал, что мне нужно принести документ, о котором никто заранее не уведомлял. Та же история повторилась, когда я продлевал свою студенческую визу. Однако со временем мне стало проще справляться с этими вопросами Брендан Майкл Немичек житель США, провёл один семестр по обмену в МГИМО житель США, провёл один семестр по обмену в МГИМО

С аналогичными проблемами столкнулась и студентка МГУ из Китая Чжан Инин. Однако в получении образования в России девушка видит больше плюсов, чем минусов. Во-первых, в стране чистый воздух. Во-вторых, преподаватели и другие люди тут доброжелательные и терпеливые. Сотрудники общежития, к примеру, во время пандемии ежедневно дезинфицируют его. Это очень хороший шаг с их стороны, отмечает Чжан.