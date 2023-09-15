Инфекционист объяснила, почему ротавирус бывает разной степени тяжести Инфекционист Харит: тяжелой формой ротавируса люди болеют один-два раза в жизни

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Люди на протяжении жизни могут неоднократно болеть ротавирусной инфекцией, но в тяжелой форме заболевание протекает только один-два раза, рассказала в беседе с «Газетой.Ru» руководитель отдела профилактики инфекционных заболеваний Детского научно-клинического центра инфекционных болезней ФМБА Сусанна Харит. По ее словам, затем против ротавируса вырабатывается иммунитет, который сводит течение болезни к более легкой форме.

Потом иммунитет превращает эту инфекцию в то, что взрослые называют «съел что-то не то», — пояснила врач.

Как отметила специалист, наиболее тяжело ротавирус переносят маленькие дети, у которых быстро наступает обезвоживание, приводящее к поражению сердца, почек и возникновению судорог. Поэтому детям в возрасте от 6 недель до 8 месяцев три раза делают прививку, после которой заболевание если и происходит, то протекает менее тяжело.

По словам эксперта, заболеваемость ротавирусом отмечается в течение всего года, однако обычно ее пик приходится на весенне-летний сезон. При этом во время пандемии коронавируса, когда люди тщательнее соблюдали санитарно-гигиенические меры, распространенность ротавируса уменьшилась, и сейчас он как бы наверстывает упущенное, поражая тех, кто не переболел этой инфекцией.

Инфекционист подчеркнула, что основным путем распространения ротавируса является фекально-оральный, в меньшей степени — аэрозольный.

Если человек болеет легкой формой ротавирусной инфекции или недавно выздоровел, он все равно выделяет вирус с каловыми массами. Если не мыть руки после туалета и трогать ими все окружающее, неизбежно вирус остается на ручках двери, телефоне, продуктах питания. Другой человек заражается через свои немытые руки, — рассказала Харит.

Ранее преподаватель медицинского факультета Государственного университета просвещения Александр Умнов предупредил, что ротавирусная инфекция может быть смертельно опасной для детей до семи лет из-за их слабого иммунитета и несформированной желудочно-кишечной системы. Он уточнил, что отсутствие лечения приводит к обезвоживанию организма.