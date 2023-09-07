Врач рассказал, почему ротавирус смертельно опасен для детей Врач Умнов: ротавирус смертельно опасен для детей из-за их слабого иммунитета

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Ротавирусная инфекция может быть смертельно опасной для детей до семи лет из-за их слабого иммунитета и несформированной желудочно-кишечной системы, предупредил преподаватель медицинского факультета Государственного университета просвещения Александр Умнов. В беседе с LIFE.ru он уточнил, что отсутствие лечения приводит к обезвоживанию организма, всасывание воды в кишечнике ухудшается.

При отсутствии лечения происходит обезвоживание организма из-за постоянной рвоты и диареи. Кроме того, ухудшается всасывание воды в кишечнике. Возникает дефицит электролитов, из-за которых нарушается работа сердца и головного мозга, — отметил врач.

По словам Умнова, к летальному исходу приводит потеря из-за обезвоживания более 9% веса от первоначальной массы тела. Она сопровождается падением артериального давления, пульс при этом может либо участиться, либо стать слабым. Появляются выраженные судороги, одышка, кожа начинает бледнеть, уменьшается количество мочи. Врач посоветовал восполнять объем потерянной жидкости, пить регидрон три раза в день, принимать пробиотики.

В Сочи ранее скончалась семилетняя екатеринбурженка, которая после купания в Черном море заболела ротавирусом и впала в кому. Врачи планировали перевести девочку на лечение в Москву, но состояние ребенка ухудшилось, поэтому транспортировка оказалась невозможной.