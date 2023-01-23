Инфекционист назвал симптомы ветрянки у взрослых Инфекционист Шукриллоев назвал высокую температуру и ломоту в костях симптомами ветрянки у взрослых

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Головная боль, ломота во всем теле, резкий подъем температуры до 39-40 градусов и зуд являются симптомами ветрянки у взрослых, рассказал врач-инфекционист Нарзулло Шукриллоев в беседе с NEWS.ru. По его словам, у пациентов также зачастую могут увеличиваться лимфатические узлы, что у детей бывает редко.

Высокую температура сбивается трудно. У детей проходит все намного легче. Последнее происходит по причине того, что у ребенка, кроме собственного иммунитета, какое-то время сохраняется и материнский. У взрослого человека иммунная система уже сформирована и приучены к борьбе с привычным инфекциями, а ветрянка для него что-то новое, — пояснил Шукриллоев.

Инфекционист добавил, что у взрослых в отличие от детей иммунная система может быть подорвана образом жизни. Кроме того, по словам врача, борьбу с ветрянкой могут осложнить сопутствующие и хронические заболевания.

Ранее врач-невролог Екатерина Демьяновская рассказала, что в детском возрасте ветряная оспа протекает достаточно легко и требует лишь симптоматического лечения, а обрабатывать покраснения зеленкой совсем необязательно. Эксперт добавила, что высыпания при этом разрешается мочить водой. Она порекомендовала использовать противозудные лосьоны, а также охлаждающие кремы и гели.